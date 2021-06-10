Рязанский чиновник при устройстве на работу скрыл свой доход

Чиновник скрыл сведения о наличии 49 счетов в банке, 39 земельных участках и жилого помещения.

Рязанский чиновник при устройстве на работу скрыл свой доход. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

При поступлении на муниципальную службу в администрацию Захаровского района соискатель предоставил недостоверные данные в отношении себя, своего супруга и несовершеннолетних детей.

Чиновник скрыл сведения о наличии 49 счетов в банке, 39 земельных участках и жилого помещения.

По данному факту приняты меры прокурорского реагирования. Устранение нарушений находится на контроле прокурора района.