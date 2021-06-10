Рязанский артист стал лауреатом фестиваля «Фабрика Станиславского»

В Москве с 2 по 10 июня 2021 года проходил летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». По итогам конкурса артист Рязанского областного театра драмы Валерий Рыжков был признан исполнителем лучшей мужской роли.

Рязанский артист стал лауреатом фестиваля «Фабрика Станиславского». Об этом пишет ТАСС.

В Москве с 2 по 10 июня 2021 года проходил летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». В течении недели в рамках конкурсной программы фестиваля были показаны девять спектаклей театров из семи регионов.

По итогам конкурса артист Рязанского областного театра драмы Валерий Рыжков был признан исполнителем лучшей мужской роли. Он исполнил главную роль в постановке «Фауст».

Лауреатов определило профессиональное жюри, в составе которого — театральные критики Павел Руднев, Ксения Аитова, Алена Карцева. Победители получили статуэтки «Верю», названные по знаменитой фразе Станиславского.

Фестиваль был создан в 2017 году по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова.