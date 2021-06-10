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Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Молодой человек 2000 года рождения после окончания колледжа уклонялся от прохождения службы в армии, не имея законных оснований для освобождения. По повестках в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии он не являлся.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.