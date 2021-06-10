Отделения «Почты России» изменят график работы в Рязанской области

12 июня будет выходным для всех отделений региона. В предпраздничный день рабочий день закончится на час раньше.

Из-за Дня России отделения «Почты России» изменят график работы в Рязанской области. Об этом сообщили в УФПС по региону.

12 июня будет выходным для всех отделений региона. В предпраздничный день рабочий день закончится на час раньше.

13 июня отделения будут работать по обычному графику, 14 июня — по расписанию субботы.

Для некоторых сельских отделений могут установить другой режим работы.