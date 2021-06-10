Врачи борются за жизнь медсестры, пострадавшей на пожаре в больнице имени Семашко

27-летнюю девушку доставили в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них находится в ОКБ.

Врачи борются за жизнь медсестры, пострадавшей на пожаре в больнице имени Семашко. Об этом сообщила опергруппа Рязанской области.

27-летнюю девушку доставили в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них находится в ОКБ.

Четырех пациентов реанимации перевели в палату для интенсивной терапии третьего корпуса ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко». Они находятся в тяжелом состоянии. 61-летняя пациентка, которую перевели в ОКБ, в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.