Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Рязани

Примерно в 22:00 у дома №8 по улице Московской 27-летний рязанец на мотоцикле Honda врезался в грузовик «MAH TGX» с полуприцепом. Отмечается, что он не справился с управлением.