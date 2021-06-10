Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Рязани
Примерно в 22:00 у дома №8 по улице Московской 27-летний рязанец на мотоцикле Honda врезался в грузовик «MAH TGX» с полуприцепом. Отмечается, что он не справился с управлением.
Пресс-служба регионального управления МВД рассказала подробности ДТП с мотоциклистом, произошедшего вечером в четверг, 9 июня, на улице Московской.
Примерно в 22:00 у дома №8 по улице Московской 27-летний рязанец на мотоцикле Honda врезался в грузовик «MAH TGX» с полуприцепом. Отмечается, что он не справился с управлением.
Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.