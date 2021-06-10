Момент массового ДТП в центре Рязани попал на видео
Кадры с уличной камеры наблюдения опубликовали в группе «Дороги Рязани».
Момент массового ДТП в центре Рязани попал на видео. Кадры с уличной камеры наблюдения опубликовали в группе «
Авария произошла днем в четверг, 10 июня, на пересечении улиц Ленина и Свободы. Пострадали четыре машины — Niva Chevrolet, внедорожник Skoda, автомобиль «Яндекс.Такси» и Lexus.
На кадрах видно, что Skoda завершала движение и выехала на перекресток на желтый сигнал светофора. Lexus, двигавшийся перпендикулярно, поехал на красный сигнал светофора.