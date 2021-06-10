Мэрия ищет наследников 11 квартир в Рязани

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным.

Администрация ищет наследников 11 квартир в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в среду, 9 июня.

В список квартир вошли:

квартира №6, на улице Гагарина, дом № 55 (собственники: умершая в 2006 году Горячева Пелагея Арсентьевна и умерший в 2020 году Горячев Евгений Николаевич);

квартира №80, на улице Интернациональной, дом № 2 (собственники: умершие в 2018 году Ромазанова Евдокия Ивановна и Ромозанов Сергей Петрович);

квартира №35, на улице Дзержинского, дом № 33 (собственник — умершая в 2002 году Пантелеева Антонина Ивановна);

квартира №28, на улице Космонавтов, дом № 4 (собственник — умершая в 2019 году Тыркина Наталья Викторовна);

квартира №2, на улице Космонавтов, дом № 7 (собственник — умерший в 2017 году Морюшкин Алексей Федорович);

квартира №13, на улице Лермонтова, дом № 20 (собственник — умершая в 2019 году Лебеденко Александра Захаровна);

полквартиры №57, на улице Шевченко, дом № 21/25 (собственник — умерший в 2015 году Самохин Николай Николаевич);

квартира №35, на улице Интернациональной, дом №12 (собственник — умершая в 2020 году Комарова Мария Ивановна);

квартира №7, на улице Октябрьской, дом № 20/11 (собственник — умершая в 2020 году Грамзина Татьяна Валериановна);

квартира №156, на улице Тимакова, дом № 22 и квартиру №61, на улице Новоселов, дом № 23, корпус 1 (собственник — умерший в 2020 году Гайворонский Анатолий Викторович).

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №11. Телефон: 27-49-29.