Оглашен приговор рязанке, обокравшей жилье соседа
Осужденная пробралась в дом жителя села Ижевское, откуда тайно похитила имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей. Женщину признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.
Жительнице села Ижевское, обокравшей жилище соседа, огласили приговор. Об этом сообщила
Осужденная пробралась в дом жителя села Ижевское, откуда тайно похитила имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей.
Женщину признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.
По части 2 статьи 99, части 1 статьи 104 УК РФ ей назначили принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Приговор вступил в законную силу.