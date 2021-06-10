Оглашен приговор рязанке, обокравшей жилье соседа

Осужденная пробралась в дом жителя села Ижевское, откуда тайно похитила имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей. Женщину признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.

Жительнице села Ижевское, обокравшей жилище соседа, огласили приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденная пробралась в дом жителя села Ижевское, откуда тайно похитила имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Женщину признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

По части 2 статьи 99, части 1 статьи 104 УК РФ ей назначили принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор вступил в законную силу.