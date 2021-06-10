Касимовец до смерти избил знакомого

19 марта 2021 года компания выпивала в квартире приятеля, переехавшего в другой регион. После застолья один из гостей «попытался испортить интерьер квартиры», за что его избил обвиняемый.

В Рязанской области осудят мужчину, до смерти избившего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

19 марта 2021 года компания выпивала в квартире приятеля, переехавшего в другой регион. После застолья один из гостей «попытался испортить интерьер квартиры», за что его избил обвиняемый. Обвиняемый оставил пострадавшего в подъезде и сообщил его матери, что он пьян и не может самостоятельно дойти до дома. Несмотря на медпомощь, 28 марта 2021 года мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») в отношении 40-летнего касимовца направили в суд. Отмечается, что для мужчины могут выбрать более суровое наказание, так как он был пьян в момент преступления.