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Против Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
Против журналиста Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков. Информация об этом опубликована в электронной картотеке Зюзинского суда Москвы. Дудю вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). По статье ему грозит штраф до 1,5 млн рублей.

Против журналиста Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков. Информация об этом опубликована в электронной картотеке Зюзинского суда Москвы. Дудю вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). По статье ему грозит штраф до 1,5 млн рублей.

В апреле 2021 года МВД попросили проверить на пропаганду наркотиков два интервью Дудя — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

Об этом также в посте «ВКонтакте» сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты и Екатерина Мизулина. «Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда», — говорится в сообщении.