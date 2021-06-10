Дом 1876 года постройки в центре Рязани признали аварийным

Речь идет о двухэтажном доме № 31 на улице Кудрявцева 1876 года постройки. Он подлежит реконструкции, которую должны провести собственники до 30 сентября 2034 года.

Дом на улице Кудрявцева в Рязани признали аварийным. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 9 июня.

Речь идет о двухэтажном доме № 31 на улице Кудрявцева 1876 года постройки. Он подлежит реконструкции, которую должны провести собственники до 30 сентября 2034 года.

Напомним, дом, после включения Рязани в перечень исторических поселений, защитили от сноса.





