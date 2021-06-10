Автоинспекторы проверят рязанских таксистов
В четверг, 10 июня, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут комплексные мероприятия. Направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей легкового такси.
Автоинспекторы проверят рязанских таксистов. Об этом
В четверг, 10 июня, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут комплексные мероприятия. Направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей легкового такси.
Инспекторы проверят наличие путевых листов, техническое состояние автомобиля, а также разрешение на осуществление пассажирских перевозок.