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А что в кино? «Красный призрак», «Ограбление по-джентльменски» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская историческая драма «Красный призрак» переносит зрителей в годы Великой Отечественной войны, когда зимой 1941 года Вермахт открывает охоту на загадочного партизана, появляющегося из ниоткуда и оставляющего после себя горы трупов. Боевик режиссера Ренни Харлина «Ограбление по-джентльменски» с Пирсом Броснаном в главной роли рассказывает о Робин Гуде нового времени — воре Ричарде Пейсе, который вместе со своей командой решает ограбить крупнейшее хранилище золотых слитков. А биографический фильм «Культовые тусовщики» рассказывает историю жизни одного из самых скандальных продюсеров мира — Алане Макги.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».