За сутки 50 рязанцев заразились коронавирусом

​За сутки еще 50 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки еще 50 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе выявили 29 316 случаев заражения. Выздоровели за сутки 47 человек, всего — 27 838. Всего за время пандемии скончались 530 рязанцев. За прошедшие сутки умерли 2 человека.

В России за сутки заболели 9 500 человек, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 081 417. Выздоровели 8 994 человек, всего — 4 693 579. Зафиксированных случаев смерти за последние сутки в России не зарегистрировано, всего от COVID-19 умерли 121 501 человек.