Опергруппа прокомментировала информацию о вспышке коронавируса в Рязанской области

По информации управления Роспотребнадзора по Рязанской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе находится под контролем. Показатели заболеваемости жителей Сараевского и Скопинского районов за период наблюдений не превышали среднеобластного значения, вспышек не регистрировали.

В Рязанской области не зарегистрировано вспышек коронавируса. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.

По информации управления Роспотребнадзора по Рязанской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе находится под контролем.

«Ведется ежедневный мониторинг показателей, характеризующих развитие эпидпроцесса: коэффициента распространенности, темпа прироста, показателей заболеваемости, свободного коечного фонда и др., в том числе в разрезе каждого муниципального образования», — отметили в опергруппе.

В сообщении добавили, что показатели заболеваемости жителей Сараевского и Скопинского районов за период наблюдений не превышали среднеобластного значения, вспышек не регистрировали.

В Сараевском районе выросло число заболевших «при сохранении стабильных оценочных показателей».

Среди детского населения зарегистрированы бессимптомные случаи заболевания COVID-19, которые выявили при обследовании их как контактных.

«Ситуация находится на контроле специалистов регионального Роспотребнадзора», заявили в опергруппе.

Ранее стало известно о вспышках коронавируса в Сараевском и Скопинском районах.