Опергруппа прокомментировала информацию о вспышке коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области не зарегистрировано вспышек коронавируса. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.
По информации управления Роспотребнадзора по Рязанской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе находится под контролем.
«Ведется ежедневный мониторинг показателей, характеризующих развитие эпидпроцесса: коэффициента распространенности, темпа прироста, показателей заболеваемости, свободного коечного фонда и др., в том числе в разрезе каждого муниципального образования», — отметили в опергруппе.
В сообщении добавили, что показатели заболеваемости жителей Сараевского и Скопинского районов за период наблюдений не превышали среднеобластного значения, вспышек не регистрировали.
В Сараевском районе выросло число заболевших «при сохранении стабильных оценочных показателей».
Среди детского населения зарегистрированы бессимптомные случаи заболевания COVID-19, которые выявили при обследовании их как контактных.
«Ситуация находится на контроле специалистов регионального Роспотребнадзора», заявили в опергруппе.
Ранее стало известно о вспышках коронавируса в Сараевском и Скопинском районах.