Видео: в Песочне таксист вытолкнул пассажира из машины

В Дашково-Песочне таксист вытолкнул пассажира из машины. Соответствующее видео во вторник, 1 июня, появилось в социальных сетях.

В Дашково-Песочне таксист вытолкнул пассажира из машины. Соответствующее видео во вторник, 1 июня, появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель вытаскивает мужчину с заднего пассажирского сиденья из машины. Тот падает на асфальт.

По словам автора видео, после того, как пассажир попытался встать, водитель толкнул его, однако в кадр это не попало