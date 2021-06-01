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Видео: в Песочне таксист вытолкнул пассажира из машины
В Дашково-Песочне таксист вытолкнул пассажира из машины. Соответствующее видео во вторник, 1 июня, появилось в социальных сетях.

В Дашково-Песочне таксист вытолкнул пассажира из машины. Соответствующее видео во вторник, 1 июня, появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель вытаскивает мужчину с заднего пассажирского сиденья из машины. Тот падает на асфальт.

По словам автора видео, после того, как пассажир попытался встать, водитель толкнул его, однако в кадр это не попало