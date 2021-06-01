Видео: рязанец чудом избежал ДТП на выезде из города

Рязанец чудом избежал ДТП на выезде из города. Соответствующий ролик опубликовали во вторник, 1 июня, в соцсетях. На кадрах водитель на «Рено Логан» обгонял по встречной полосе и чуть не столкнулся с автором ролика. «Водитель Логана если ты это видишь, постарайся так не делать», — написал последний.