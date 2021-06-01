В спортшколе «Единство» наградили Рязанскую областной федерацию баскетбола

Во вторник, 1 июня, в День защиты детей наградили
- среди девушек по итогам выступления в первенстве Рязанской области «Детская лига», спартакиаде учащихся Рязанской области — СШ «Лидер» тренер Николай Виноградов.
- среди юношей, по итогам выступления в первенстве Рязанской области «Детская лига», спартакиаде учащихся Рязанской области, первенстве ЦФО округа — СШОР «Единство» — тренер Николай Лисицын;
В номинации «Лучшая команда сезона» — были награждены:
- по итогам выступления в чемпионате МЛБЛ дивизион «Рязанская область» среди женских команд сезон 2020 — 2021 гг. — Сбербанк город Рязань — тренер Виктор Допин
- по итогам выступления в чемпионате МЛБЛ дивизион «Рязанская область» среди мужских команд сезон 2020 — 2021 гг. — Сбербанк — Игорь Щербаков.
Церемонию награждения проводили: президент
Почетные гости вручили командам-победителям памятные награды и подарки. Жукаев отметил, что достигнутые результаты были бы не возможны без слаженной работы тренерского состава и личного вклада каждого члена команд- победителей.
Президент Федерации баскетбола также заверил, что ГК «Точинвест» будет и дальше поддерживать и развивать детский и молодежной спорт в Рязанской области.