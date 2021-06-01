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В спортшколе «Единство» наградили Рязанскую областной федерацию баскетбола
Церемонию награждения проводили: президент Рязанской областной федерации баскетбола, председатель совета директоров ГК «Точинвест» — Александр Жукаев, начальник управления физической культуры и массового спорта администрации города Рязани — Кирилл Сосунов, помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям ФПК «Инвест» — Юлия Рулева, вице-президент Рязанской областной федерации баскетбола — Максим Гусев.

Во вторник, 1 июня, в День защиты детей наградили рязанских баскетболистов по итогам игрового сезона 2020 — 2021 года. В номинации «Лучшая молодежная команда» были награждены:

  • среди девушек по итогам выступления в первенстве Рязанской области «Детская лига», спартакиаде учащихся Рязанской области — СШ «Лидер» тренер Николай Виноградов.
  • среди юношей, по итогам выступления в первенстве Рязанской области «Детская лига», спартакиаде учащихся Рязанской области, первенстве ЦФО округа — СШОР «Единство» — тренер Николай Лисицын;

В номинации «Лучшая команда сезона» — были награждены:

  • по итогам выступления в чемпионате МЛБЛ дивизион «Рязанская область» среди женских команд сезон 2020 — 2021 гг. — Сбербанк город Рязань — тренер Виктор Допин
  • по итогам выступления в чемпионате МЛБЛ дивизион «Рязанская область» среди мужских команд сезон 2020 — 2021 гг. — Сбербанк — Игорь Щербаков.

Церемонию награждения проводили: президент Рязанской областной федерации баскетбола, председатель совета директоров ГК «Точинвест» — Александр Жукаев, начальник управления физической культуры и массового спорта администрации города Рязани — Кирилл Сосунов, помощник президента холдинга по HR и корпоративным коммуникациям ФПК «Инвест» — Юлия Рулева, вице-президент Рязанской областной федерации баскетбола — Максим Гусев.

Почетные гости вручили командам-победителям памятные награды и подарки. Жукаев отметил, что достигнутые результаты были бы не возможны без слаженной работы тренерского состава и личного вклада каждого члена команд- победителей.

Президент Федерации баскетбола также заверил, что ГК «Точинвест» будет и дальше поддерживать и развивать детский и молодежной спорт в Рязанской области.