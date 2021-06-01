В центре Рязани поймали подростка на мотоцикле без «прав»

В Рязани поймали подростка на мотоцикле без «прав». Об этом сообщает областное управление МВД.

В центре Рязани поймали подростка на мотоцикле без «прав». Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел во вторник, 1 июня, около 11 часов в районе площади Победы. Полицейские засомневались, что водитель на мотоцикле совершеннолетний и оставили его. Они установили, что 16-летний подросток не имеет водительских прав и пресекли нарушение ПДД.

Также прибывшие на место госавтоинспекторы установили, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время устанавливается личность владельца транспортного средства и обстоятельства случившегося.

На родителей нарушителя составят административные протоколы.