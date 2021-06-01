В Рязани перекрыли улицу Советской Армии из-за дорожных работ

В Рязани перекрыли улицу Советской Армии из-за проведения дорожно-строительных работ. Об этом сообщает городская администрация.

В Рязани перекрыли улицу Советской Армии из-за проведения дорожно-строительных работ. Об этом сообщает городская администрация.

Дорогу перекрывают в ночное время с 23:30 до 05:00 до 4 июня. В частности, закрыто движение транспорта от пересечения с Касимовским шоссе до дома №6 по улице Советской Армии.

На это время установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Городская администрация просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.