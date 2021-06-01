В России с июня начали действовать новые законы

В России с июня начали действовать новые законы. Об этом сообщает RT.

В России с июня начали действовать новые законы. Об этом сообщает RT.

Часть законов вступило в силу со вторника, 1 июня, остальные начнут действовать в течение месяца. Среди них — закон о просветительской деятельности, который исключит возможность ее использования для разжигания розни и побуждения к совершению преступлений, пошлина на зерновые культуры, временный запрет на вывоз гречки, а также обязательная маркировка мороженого и сыров.

Закон «Об образовании»

С 1 июня вступили в силу изменения в этот закон. Он закрепляет понятие просветительской деятельности в российском законодательстве, устанавливает ограничения по ее использованию для разжигания розни и побуждения к действиям, которые противоречат Конституции. Кроме того, закон определяет того, кто может заниматься этой просветительской деятельностью.

Обязательная маркировка сыров и мороженого

На упаковке обязательно должен быть код, содержащий данные о наименовании товара, дате, времени и месте производства, а также информация о производителе. Позднее, с 1 сентября, аналогичная процедура должна проводиться в отношении молочной продукции, срок годности которой составляет более 40 дней, с 1 декабря — для продукции с меньшим сроком годности.

Фермерам, которые самостоятельно продают свою продукцию, дали отсрочку до 1 декабря 2022 года.

Закон вступил в силу с 1 июня.

Временный запрет на вывоз гречки

С 5 июня по 31 августа из России запрещено вывозить гречиху, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.

Эта категория продуктов внесена в перечень товаров, необходимых для внутреннего рынка страны.

Пошлина на зерно

2 июня в России заработает механизм плавающей экспортной пошлины и субсидий для российских производителей зерна.

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься в том случае, если цены на бирже будут выше $200 за тонну. Её размер составит 70% от разницы между $200 и базовой стоимости по контракту. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну.

Вырученные в виде пошлин средства направят в качестве субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

Закон «О связи»

Ряд положений вступил в силу с 1 июня. В частности, юридические лица и ИП не смогут предоставлять своим работникам и другим физлицам услуги корпоративной мобильной связи без внесения сведений о таких абонентах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Следить за фиксацией данных будут сами операторы связи. Если будут выявлены расхождения с предоставленными данными, то номер не подключат, а корпоративный абонент получит соответствующее уведомление. Если он не будет реагировать, то номер исключат из договора.

Для заключенных до июня договоров предусмотрен переходный период до 30 ноября 2021 года, за который ИП и юрлица должны будут внести необходимые данные в ЕСИА.

Защита важной инфраструктуры

Закон вступит в силу с 6 июня.

Он предусматривает регулирование безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Речь идет о системах, нарушение работоспособности которых может привести к выходу из строя объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи, к прекращению или нарушению оказания государственных услуг, нанесению ущерба жизни и здоровью людей.

Штраф составит 10—50 тысяч рублей для должностных лиц и 50—100 тысяч рублей для юридических лиц.

Медосмотр призывников

С июня призывники, которые освобождаются от срочной службы не по состоянию здоровья, не будут проходить медкомиссию.

По мнению властей, это уменьшит количество медосмотров и повысит качество проверки призывников, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Контроль за оплатой штрафов иностранными перевозчиками

С июня ужесточится контроль за иностранными транспортными средствами, пересекающими границу России. Если выяснится, что за автомобилем числятся неоплаченные штрафы за административные нарушения, совершенные на территории России, у водителя будет три часа на то, чтобы их погасить. В противном случае транспортное средство не сможет пересечь границу.

Закон о пчеловодстве

С 29 июня в России вступает в силу закон, направленный на установление правовых основ развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, на сохранение пчел и на поддержку отрасли государством.

В законодательстве пропишут термины «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья».