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В России предложили запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars
В России предложили запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars. С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире радио «Говорит Москва», пишут РИА Новости.

В России предложили запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars. С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире радио «Говорит Москва», пишут РИА Новости.

По его словам, россияне чуть ли не с рождения «подсажены» на «мусорную еду» типа батончиков и картошки фри. Все это негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма.

Депутат считает, что во многом виноваты СМИ — они активно пропагандируют нездоровую пищу, получая дивиденды за это. Поэтому, по его мнению, нужно не только ограничить подобную рекламу, но и запретить продукты подобного типа.

«Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в России нужна комплексная программа по пропаганде здорового питания.