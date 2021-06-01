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В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги масштабного конкурса рисунков «Работа энергетиков глазами детей»
В творческом соревновании, посвященном Международному дню защиты детей, приняли участие дети и внуки сотрудников энергокомпаний из всех 20 регионов присутствия Обществ. За неделю в адрес организаторов поступило свыше 300 работ в различных техниках рисования. Конкурсной комиссией были определены победители в 3 возрастных группах.

В творческом соревновании, посвященном Международному дню защиты детей, приняли участие дети и внуки сотрудников энергокомпаний из всех 20 регионов присутствия Обществ. За неделю в адрес организаторов поступило свыше 300 работ в различных техниках рисования. Конкурсной комиссией были определены победители в 3 возрастных группах.

Среди самых маленьких художников от 3 до 6 лет в тройке лучших Кирилл Чужбинкин из Белгородской области (3-е место), Ксения Птушкина из Калужской области (2-е место). Почетное первое место занял Арсений Кузнецов из Нижегородской области.

В возрастной группе от 7 до 10 лет третье место досталось Виталине Саркисян из Ярославской области, второе — Ивану Кирилюку из Рязанской области, а победителем стал Даниил Карасев из Брянска.

В категории авторов от 11 до 14 лет награды за третье и второе место поделили Дарина Вязанкина из Ярославская области и Надежда Ильина из Воронежской области, а первое место завоевала Косинова Татьяна из Курской области.

Лучшие работы будут отмечены ценными подарками и памятными грамотами.

«Наша компания активно поддерживает творческие инициативы сотрудников и их семей. Такой большой интерес к конкурсу показал, что дети не просто хорошо знакомы с работой родителей, но погружены в детали их профессии. Это очень важно для популяризации труда энергетиков, преемственности поколений, культивирования бережного отношения к энергоресурсам. Благодарю всех ребят за участие и желаю юным художникам дальнейших творческих успехов!», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.