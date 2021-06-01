В ДТП в Путятинском районе пострадал ребенок

Водитель Lexus NX ехал в сторону Шацка при обгоне не справился с управлением и на «встречке» врезался в «КамАЗ».

В воскресенье, 30 мая, в Путятинском районе на 318 километре федеральной трассы М-5, у поворота на село Макеево столкнулись Lexus NX и «КамАЗ». Об этом пишет ИД «Пресса».

Водитель Lexus NX ехал в сторону Шацка при обгоне не справился с управлением и на «встречке» врезался в «КамАЗ».

В «легковушке» был ребенок, с травмами его отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.