В 2020 году ВИЧ выявили у 236 рязанцев

В 2020 году ВИЧ выявили у 236 рязанцев. Соответствующие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения по Рязанской области в 2020 году».

В 2020 году ВИЧ выявили у 236 рязанцев. Соответствующие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения по Рязанской области в 2020 году».

Отмечается, что в 2020 году темп прироста ВИЧ-инфекции снизился — в 2019 году выявляли 298 новых заболевших. В 73 процентах случаев ВИЧ передавался половым путем.

Новые случаи инфицирования в 2020 году регистрировались во всех районах области, за исключением Ермишинского и Пителинского районов.

За год 124 рязанца с ВИЧ скончались.