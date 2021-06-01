СОБР задержал на парковке рязанского гипермаркета мужчину

Мужчину 1986 года рождения задержали 31 мая на парковке гипермаркета в Рязани. У него нашли и изъяли два пакета с растительным веществом зеленого цвета.

Офицеры СОБР управления Росгвардии по Рязанской области совместно с полицией задержали подозреваемого в наркопреступлении. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Мужчину 1986 года рождения задержали 31 мая на парковке гипермаркета в Рязани. У него нашли и изъяли два пакета с растительным веществом зеленого цвета.

Их направили на исследование.