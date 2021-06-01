В Рязани впервые заменили сердечный клапан малоинвазивным путем

Операцию делали под местной анестезией по новой методике рентгенэндоваскулярным путем. Отмечается, что в России такие операции делают только под общим наркозом и «открытым» способом, то есть с рассечением грудной клетки и последующим наложением швов.

В Рязанском кардиодиспансере впервые заменили сердечный клапан малоинвазивным путем. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Операцию делали под местной анестезией по новой методике рентгенэндоваскулярным путем. Отмечается, что в России такие операции делают только под общим наркозом и «открытым» способом, то есть с рассечением грудной клетки и последующим наложением швов.

«Малоинвазивный способ гораздо более щадящий. В этом случае доступ обеспечивается специальным устройством через пунктированную артерию и небольшой прокол не более одного сантиметра в диаметре», — объяснили в минздраве.

В ведомстве добавили, что в год аортальный клапан требуется заменить 300 людям из одного миллиона.

«Рентгенэндоваскулярный метод замены аортального клапана считается в среде специалистов высшим хирургическим пилотажем», — подчеркнули в минздраве, отметив, что к внедрению готовились и консультировались с коллегами из ведущих профильных клиник Москвы и Краснодара.

Врачи провели две операции подряд, потратив на них столько времени, сколько прежде приходилось на одну.

По словам главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирурга минздрава Рязанской области Сергея Бирюкова, такие операции легче переносятся пациентами, так как не нужен общий наркоз и нет последствий долгой реабилитации.

«Такие операции легче переносятся больным, в том числе, в случае, если имеется сопутствующая патология, снижается риск осложнений», — отметил он.

По его словам, в будущем планируется освоить замену митрального клапана сердца рентгенэндоваскулярным способом.

«Это считается самым сложным в нашей профессии. Пока такие операции делают в единственном центре Москвы», — заявил Бирюков.

В кардиодиспансере аортальные клапаны заменили жительнице Рязани и районного центра.

Их обеих выписали, они находятся под наблюдением и чувствуют себя хорошо. «Обе они — активные дачницы — уже приступили к садово-огородным работам», — отметили в минздраве.