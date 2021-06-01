Рязанская Госавтоинспекция проверит водителей грузовиков
Рязанская Госавтоинспекция проверит водителей грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рязанская Госавтоинспекция проверит водителей грузовиков. Об этом
Профилактическое мероприятие «Грузовик» проведут во вторник, 1 июня. Госавтоинспекторы проверят у водителей большегрузов требования Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», обратят внимание на соблюдение ими правил дорожного движения и исполнение требований, предъявляемых к выпуску грузовых транспортных средств на линию.
В случае обнаружения нарушений будут возбуждены административные дела.