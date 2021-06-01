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Рязанец стал серебряным призером чемпионата Европы по самбо
Рязанец стал серебряным призером чемпионата Европы по самбо. Об этом сообщает региональный минспорт.

Рязанец стал серебряным призером чемпионата Европы по самбо. Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили в Лимассоле на Кипре в воскресенье, 30 мая. В здании «Spyros Kyprianou Sports Center Limassol» проходил чемпионат Европы по самбо среди мужчин и женщин. В них приняли участие спортсмены из 27 стран мира.

Среди них — Андрей Волков, который завоевал свою пятую европейскую медаль и третье серебро. Он соревновался в супертяжелой весовой категории свыше 98 килограммов.