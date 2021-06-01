Рязанец расплатился своей машиной за долги
Мужчину объявили в розыск за задолженность по алиментам в размере 165 тысяч рублей. Он находился не в Рязанской области.
Житель Сасова расплатился своим автомобилем Hyundai Accent за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчину объявили в розыск за задолженность по алиментам в размере 165 тысяч рублей. Он находился не в Рязанской области. Приставы смогли убедить его вернуться и погасить долг, в том числе исполнительский сбор в пользу государства.
Для этого он отдал сотрудникам ФССП свой автомобиль.