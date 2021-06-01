Рязанец расплатился своей машиной за долги

Мужчину объявили в розыск за задолженность по алиментам в размере 165 тысяч рублей. Он находился не в Рязанской области.

Житель Сасова расплатился своим автомобилем Hyundai Accent за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчину объявили в розыск за задолженность по алиментам в размере 165 тысяч рублей. Он находился не в Рязанской области. Приставы смогли убедить его вернуться и погасить долг, в том числе исполнительский сбор в пользу государства.

Для этого он отдал сотрудникам ФССП свой автомобиль.