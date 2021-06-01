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Рязанец возместил ущерб на сумму более 2,5 миллионов
Рязанец не выплатил налоги на сумму более 2,5 миллионов. По данному факту отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России возбудил уголовное дело.

Рязанец не выплатил налоги на сумму более 2,5 миллионов. По данному факту отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России возбудил уголовное дело.

Установлено, что с января по сентябрь 2020 года индивидуальный предприниматель оказывал транспортные услуги коммерческой организации. В указанный период он выставил в адрес контрагента счета с выделенными суммами НДС, однако сам не предоставил налоговые декларации в соответствующий орган. Тем самым он причинил ущерб более 2,7 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела, индивидуальный предприниматель выплатил недоимку в полном объеме. Тем самым мужчину освободили от уголовной ответственности. Дело закрыли.