Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом
Воды не будет в среду, 2 июня, с 00:00 до 06:00 на следующих территориях:
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в Недостоеве;
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в Канищеве;
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в Семчине;
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в Приокском;
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в Ворошиловке.
Кроме того, в это же время будет ограничена подача воды по адресам:
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улица Московское шоссе;
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деревня Дягилево.
Причина отключения — проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе.