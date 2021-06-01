Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.

Воды не будет в среду, 2 июня, с 00:00 до 06:00 на следующих территориях:

в Недостоеве;

в Канищеве;

в Семчине;

в Приокском;

в Ворошиловке.

Кроме того, в это же время будет ограничена подача воды по адресам:

улица Московское шоссе;

деревня Дягилево.

Причина отключения — проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе.