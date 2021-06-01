Рязанцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Дерево добра»

Рязанцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Дерево добра». Она приурочена ко Дню защиты детей и проводится Почтой России.

Рязанцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Дерево добра». Она приурочена ко Дню защиты детей и проводится Почтой России.

Для этого необходимо оформить подписку на детские издания для воспитанников детдомов, школ-интернатов и других социальных учреждений из 85 регионов страны.

Подписной каталог Почты России содержит более 5 тысяч изданий, в том числе на языках разных народов России. Среди изданий — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Более 200 ориентированы на детскую аудиторию.

Оформить благотворительную подписку можно на странице акции «Дерево добра», в мобильном приложении Почты России (раздел «Еще»), во всех почтовых отделениях и у почтальонов. Для этого нужно выбрать регион и социальное учреждение: детский дом, школу-интернат, хоспис, детское отделение больницы, дом малютки или детскую библиотеку. Почта доставит издания до получателей. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.

Другие благотворительные проекты Почты для помощи детям запущены в сотрудничестве с фондами «Линия жизни» и «Энби». На сайте компании можно купить открытки и виньетки, а в отделениях также батарейки, часть денег от продажи которых перечисляется в фонды для поддержки тяжело больных детей.