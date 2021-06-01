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В Рязанской области задержали четырех мужчин, объявленных в федеральный розыск
Против злоумышленников были возбуждены уголовные дела. Они пытались скрыться.

В Рязанской области задержали четырех мужчин, скрывавшихся от следствия и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани задержали 25-летнего жителя Тулы. Против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он пытался скрыться, его объявили в федеральный розыск и задержали.

В Касимовском районе задержали скрывавшегося от органов дознания и объявленного в федеральный розыск 33-летнего жителя Рыбновского района. Злоумышленника подозревают в краже (часть 1 статья 119 УК РФ).

В Рязани задержали 44-летнего мужчину, скрывавшегося от суда. Его разыскивали за неуплату алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ). Мужчина пытался скрыться, его объявили в федеральный розыск и задержали.

В Спасском району нашли и задержали в районе, 31-летнего жителя Старожиловского района, скрывавшегося от органов дознания и объявленного в федеральный розыск. Его подозревают в похищении паспорта гражданина (часть 2 статьи 325 УК РФ).