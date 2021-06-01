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Водителям рассказали, за какие нарушения не грозят штрафы
Водителям рассказали, за какие нарушения не грозят штрафы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Сырова.

Водителям рассказали, за какие нарушения не грозят штрафы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Сырова.

C 1 июня автолюбителям не грозят штрафы за езду на зимней резине, так как это не предусмотрено законодательством — соответствующих поправок нет в административном кодексе.

Эксперт пояснил, что в кодексе об административных правонарушениях говорится о таких характеристиках автомобиля, как маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но не зимняя или летняя резина.

Максим Сыров также отметил, что подобные поправки обсуждались и даже были запланированы, но в ближайшее время они не были приняты.