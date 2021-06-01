Россиян предупредили о подорожании кормов для домашних животных

Россиян предупредили о подорожании кормов для домашних животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию производителей этой продукции.

Россиян предупредили о подорожании кормов для домашних животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию производителей этой продукции.

В частности, сообщается об угрозах российскому рынку и потребителям из-за изменения правил маркирования кормов. Это произойдет из-за проекта приказа Минпромторга, который вступит в силу 21 июня.

Согласно приказу, товары, для которых пока не действует технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), придется обозначать знаком СТР. Принятие регламента потребует опять заменить всю упаковку, что может привести к подорожанию корма.

Производителям придется полностью сменить упаковки дважды за четыре года. Соответственно, это дополнительные затраты, потери продаж и списания.

В подобной ситуации могут оказаться производители средств для стирки, гигиенических товаров и дезинфицирующих средств. Ассоциация просит перенести вступление в силу приказа на три месяца, а также разрешить выводить на рынок новую продукцию со знаком РСТ (соответствие требованиям российских стандартов) до вступления в силу технического регламента ЕАЭС.