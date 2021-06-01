\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
12°
Срд, 02
18°
Чтв, 03
18°
ЦБ USD 73.24 -0.06 02/06
ЦБ EUR 89.6 0.22 02/06
Нал. USD 73.23 / 74.30 18:12
Нал. EUR 89.57 / 90.24 18:54
Новости
Публикации
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
5 часов назад
496
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
Вчера 15:39
2 742
Команда рязанского мэра отчиталась перед горожанами стихами, анекдотам...
Мэр города Елена Сорокина рассказывает притчи и анекдот...
28 мая 12:53
6
6 685
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
6 287
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о подорожании кормов для домашних животных
Россиян предупредили о подорожании кормов для домашних животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию производителей этой продукции.

Россиян предупредили о подорожании кормов для домашних животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию производителей этой продукции.

В частности, сообщается об угрозах российскому рынку и потребителям из-за изменения правил маркирования кормов. Это произойдет из-за проекта приказа Минпромторга, который вступит в силу 21 июня.

Согласно приказу, товары, для которых пока не действует технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), придется обозначать знаком СТР. Принятие регламента потребует опять заменить всю упаковку, что может привести к подорожанию корма.

Производителям придется полностью сменить упаковки дважды за четыре года. Соответственно, это дополнительные затраты, потери продаж и списания.

В подобной ситуации могут оказаться производители средств для стирки, гигиенических товаров и дезинфицирующих средств. Ассоциация просит перенести вступление в силу приказа на три месяца, а также разрешить выводить на рынок новую продукцию со знаком РСТ (соответствие требованиям российских стандартов) до вступления в силу технического регламента ЕАЭС.