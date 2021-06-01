Каковы условия привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни? На этот раз рязанцев интересует, каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Ответ на этот вопрос читайте в разделе «Публикации».