Каковы условия привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.