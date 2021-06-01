Появились подробности ДТП на Куйбышевском шоссе

Областное управление МВД прокомментировало аварию на Куйбышевском шоссе. Подробная информация опубликована на сайте ведомства.

Областное управление МВД прокомментировало аварию на Куйбышевском шоссе. Подробная информация опубликована на сайте ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 31 мая, примерно в 23:35 вблизи дома №29 по Куйбышевскому шоссе. По предварительной информации, 26-летний рязанец сел за руль ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир. Ему оказана медицинская помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее очевидцы сообщили, что пассажир от удара вылетел в лобовое стекло.