Полиция ищет очевидцев аварии под мостом на Московском шоссе

Рязанская полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 8 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Рязанская полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 8 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Авария произошла в Рязани вблизи дома №1 по Заводскому проезду. По предварительной информации, 23-летний рязанец на ВАЗ 2107 поворачивал налево и столкнулся с автомобилем BMW 528, за рулем которого был 31-летний местный житель.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Информацию о ДТП просят сообщать по адресу: г. Рязань, улица Фирсова, 12, корп. 1 или по телефону 44-46-48.