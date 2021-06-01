Отец казанского стрелка дал первое интервью после трагедии

Отец казанского стрелка Ильназа Галявиева дал первое интервью после трагедии. Его текст опубликовал Telegram-канал «Baza».

Отец казанского стрелка Ильназа Галявиева дал первое интервью после трагедии. Его текст опубликовал Telegram-канал «Baza».

Он рассказал, что до сих пор не виделся с сыном. Следователи заявили семье, что его можно будет увидеть после экспертизы в Москве.

«Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет, — заявил собеседник канала. — Моему другому сыну начали в соцсетях писать, что мы убийцы. Теперь он там не сидит — полиция забрала у него телефон. Учиться не ходит, его попросили перевести на домашнее обучение. Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встает».

Отец заявил, что «поругал бы капитально» Ильназа при встрече и сказал был «пару ласковых».

Фото kazanfirst