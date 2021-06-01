В России предложили ввести отцовский капитал

В России предложили ввести отцовский капитал. Соответствующее письмо с новой мерой поддержки председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом сообщают РИА Новости.

В России предложили ввести отцовский капитал. Соответствующее письмо с новой мерой поддержки председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом сообщают РИА Новости.

Отцовский многодетный капитал составит 639,4 тысячи рублей. Он войдет в федеральный проект «Многодетная страна», включенный в национальный проект «Демография».

Помимо этого, общественники предлагают расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей, ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка

Кроме того, они предлагают выплачивать ежемесячно средства на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Среди прочих инициатив — разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов.

Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50 процентов.