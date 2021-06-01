За 2020 год тринадцать рязанцев скончались от отравления наркотиками
В 2020 году в регионе отравились наркотиками 35 человек (ни одного ребенка), из которых 13 скончались. По сравнению с 2019 годом количество смертельных случаев выросло в 6,5 раза.
За год 13 рязанцев скончались от отравления наркотиками. Данные за 2020 год опубликовал региональный Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения по Рязанской области в 2020 году». В 2020 году в регионе отравились наркотиками 35 человек (ни одного ребенка), из которых 13 скончались. По сравнению с 2019 годом количество смертельных случаев выросло в 6,5 раза. Восемь летальных исходов зафиксировали в Рязани, по одному — в Касимовском, Путятинском, Рыбновском, Ряжском и Сасовском районах.