За 2020 год тринадцать рязанцев скончались от отравления наркотиками

В 2020 году в регионе отравились наркотиками 35 человек (ни одного ребенка), из которых 13 скончались. По сравнению с 2019 годом количество смертельных случаев выросло в 6,5 раза.