На Куйбышевском шоссе в Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение

На Куйбышевском шоссе в Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение. Соответствующие кадры во вторник, 1 июня, опубликовали пользователи в социальных сетях.