На Куйбышевском шоссе в Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение
На Куйбышевском шоссе в Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение. Соответствующие кадры во вторник, 1 июня, опубликовали пользователи в социальных сетях.
На Куйбышевском шоссе в Рязани легковушка врезалась в дорожное ограждение. Соответствующие кадры во вторник, 1 июня, опубликовали пользователи в социальных сетях.
На кадрах видно, что весь удар пришелся на боковую сторону «пятнашки» со стороны пассажирского сиденья.
По информации очевидцев, пассажир от сильного удара вылетел через лобовое стекло.
В настоящее время информация уточняется.