«Автоимпорт» победил на городской спартакиаде трудящихся

С 24 по 28 мая в Рязани прошла спартакиада трудящихся, в которой приняли участие 18 трудовых коллективов города, среди которых Сбербанк, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, ЭРА. В программу были включены соревнования по 6 видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, плавание, мини-футбол, стритбол.

С 24 по 28 мая в Рязани прошла спартакиада трудящихся, в которой приняли участие 18 трудовых коллективов города, среди которых Сбербанк, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, ЭРА. В программу были включены соревнования по 6 видам спорта: настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, плавание, мини-футбол, стритбол.

«Очень приятно, что мы в очередной раз подтвердили звание самого спортивного коллектива города. Наши сотрудниками уже неоднократно становились победителями и призерами городского и областного этапа Спартакиады, а в 2019 году мы представляли наш регион на Всероссийской спартакиаде трудящихся. Это не удивительно, ведь у нас проходит очень масштабная внутренняя спартакиада, в которую входят 15 видов спорта и участвуют 10 команд. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся!», — отметил президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Команда «Автоимпорта» с самого старта выбилась в лидеры соревнований. Спортсменам компании не оказалось равных в легкой атлетике и плавании, сотрудники стали серебряными призерами в мини-футболе и женском стритболе, что позволило набрать хорошее количество баллов, достаточное для победы. Особенно отличился мастер-приемщик ДЦ Peugeot Николай Черненко. Он смог принести команде сразу два призовых места в общем зачете: бронзу в забеге на 2 километра и серебро в своей весовой категории в гиревом спорте. Порадовал болельщиков и Михаил Амелькин, который стал третьим в заплыве на 50 метров среди мужчин.

Теперь сотрудники «Автоимпорта» будут защищать честь города на областной спартакиаде трудящихся, которая пройдет с 4 по 6 июня в Сасове.