Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

Рейсы Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе возобновят со 2 июня на взаимной основе.

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

В оперштабе отметили, что решение восстановить авиасообщение с Великобританией приняли «из-за улучшения эпидемиологической обстановки».

Рейсы Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе возобновят со 2 июня на взаимной основе.

Также Россия возобновит авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. С 10 июня число рейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск увеличат до 10 раз в неделю на взаимной основе.