Россия возобновит авиасообщение с восемью странами
Рейсы Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе возобновят со 2 июня на взаимной основе.
Россия возобновит авиасообщение с восемью странами. Об этом передает
В оперштабе отметили, что решение восстановить авиасообщение с Великобританией приняли «из-за улучшения эпидемиологической обстановки».
Рейсы Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе возобновят со 2 июня на взаимной основе.
Также Россия возобновит авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. С 10 июня число рейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск увеличат до 10 раз в неделю на взаимной основе.