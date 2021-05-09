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Жителей Скопина возмутил раскрашенный мемориал на Никольском кладбище
В Скопине раскрасили фигуру мемориала погибшим на Никольском кладбище. Местные жители сочли такую инициативу сомнительной и даже оскверняющей.

В Скопине раскрасили фигуру мемориала погибшим на Никольском кладбище. Местные жители сочли такую инициативу сомнительной и даже оскверняющей, сообщается в группе «Скопин.ИНФО».

«Празднование Дня Победы в Скопине оказалось омрачено еще одной сомнительной инициативой администрации. Люди, пришедшие, по традиции, почтить память воинов к братскому захоронению у Никольской церкви, обнаружили, что одна из фигур мемориала раскрашена. Какая была в этом необходимость и почему решили поиздеваться именно над этой скульптурой, а другие оставить так, как есть, непонятно. Жители и гости города остались в недоумении», — говорится в посте.

По мнению автора, это вандализм. Представители Скопинского исторического общества в комментариях отметили, что считают раскрашивание воинского мемориала подобным образом позором.