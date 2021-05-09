В Рязанской области за неделю от коронавируса скончались 16 человек

За неделю с 3 по 9 мая от COVID-19 умерли 16 жителей Рязанской области. По данным федерального оперштаба на утро воскресенья, 9 мая, за сутки в статистику включили два летальных исхода.

За неделю с 3 по 9 мая от COVID-19 умерли 16 жителей Рязанской области. По данным федерального оперштаба на утро воскресенья, 9 мая, за сутки в статистику включили два летальных исхода. Всего за время пандемии скончались 473 жителя региона.

За сутки зафиксировали 41 новый случай заражения, всего заболевших в области 28 215 человек. Вылечились еще 37 рязанцев, всего выздоровели 26 666 пациентов.

Прирост заболевших за неделю с 3 по 9 мая составил 266 человек, за это же время вылечились 268 жителей области.