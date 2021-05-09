В Рязанской области 10 мая будет тепло и ветрено
В Рязанской области в понедельник, 10 мая, днем потеплеет до +13…+18 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 10 мая, днем потеплеет до +13…+18 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов.
Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь (до 1-2 мм). Днем преимущественно без осадков.
Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.