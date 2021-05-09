В Рязани возложили цветы на Скорбященском мемориале

В Рязани торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с церемонии возложения цветов к Огню памяти и к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда.

В Рязани торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с церемонии возложения цветов к Огню памяти и к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в воскресенье, 9 мая.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, мэр Елена Сорокина, представители власти и общественных организаций, курсанты училища ВДВ и жители города.

К Огню памяти возложили гирлянду воинской славы и цветы. Память погибших воинов почтили минутой молчания и троекратным залпом оружейного салюта.

Курсанты Рязанского высшего военного десантного командного училища прошли перед участниками церемонии торжественным маршем.

На Ленинградском кладбище также возложили цветы к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда. В рамках церемонии провели панихиду по погибшим.